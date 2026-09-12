'मुस्लिम बनाने की देता है धमकी', हापुड़ में 7वीं की छात्रा से छेड़छाड़ पर भड़का बजरंग दल

संवाद सहयोगी, सिंभावली। स्कूल जाते समय कक्षा सात की छात्रा से रास्ते में मुस्लिम युवक पर छेड़छाड़ और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर धरने की चेतावनी दी है।

सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने शनिवार को थाने में तहरीर दी। उसमे उल्लेख किया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी रतुपुरा गांव के स्कूल में कक्षा सात में पड़ती है।

जान से मारने की देता है धमकी

पिछले दो दिनों से पड़ोस के गांव का एक युवक रास्ते में किशोरी को परेशान कर रहा था। किशोरी ने स्वजन को बताया कि आरोपित रास्ते में उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करता है और मुस्लिम बनाने की धमकी दी।