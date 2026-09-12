हापुड़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक और कैंटर की टक्कर से दो लोग गंभीर रूप से घायल
हापुड़ में हाईवे पर ट्रक और कैंटर की भीषण टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ...और पढ़ें
HighLights
हापुड़ हाईवे पर ट्रक-कैंटर की भीषण टक्कर हुई।
हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, हाफिजपुर क्षेत्र की घटना।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाईवे पर शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां हाईवे पर ट्रक और कैंटर की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। यह थाना हाफिजपुर क्षेत्र में हुआ है।
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