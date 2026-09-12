Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हापुड़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक और कैंटर की टक्कर से दो लोग गंभीर रूप से घायल

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 12 Sep 2026 11:46 AM (IST)

हापुड़ में हाईवे पर ट्रक और कैंटर की भीषण टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ...और पढ़ें

हापुड़ में दर्दनाक हादसा। जागरण

हापुड़ में दर्दनाक हादसा। जागरण

HighLights

  1. हापुड़ हाईवे पर ट्रक-कैंटर की भीषण टक्कर हुई।

  2. हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

  3. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, हाफिजपुर क्षेत्र की घटना।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाईवे पर शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां हाईवे पर ट्रक और कैंटर की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। यह थाना हाफिजपुर क्षेत्र में हुआ है।

 

खबर को अपडेट किया जा रहा है-