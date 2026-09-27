हापुड़ में इलाज के दौरान तीन वर्षीय बच्चे की मौत, स्वजन ने लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा

संवाद सहयोगी, धौलाना। कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव भुडिया में इलाज के दौरान तीन वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद स्वजन ने गांव के ही झोलाछाप पर इलाज में लापरवाही और गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार गांव निवासी देवेंद्र बैरागी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनका तीन वर्षीय पुत्र देव पिछले करीब एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित था। स्वजन ने पहले गांव में ही एक झोलाछाप से उसका उपचार कराया था। हालत में सुधार नहीं होने पर उसका इलाज जारी रहा, लेकिन अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।