हापुड़ में युवक ने 15 वर्षीय किशोरी का किया अपहरण, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के पीरनगर सूदना गांव में 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहल्ले का युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा का अपने साथ ले गया है।

तलाश के दौरान आरोपित ने स्वजन को गुमराह किया। कुछ घंटे बाद किशोरी घर लौटी और उसने स्वजन को पूरी घटना बताई। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कमल ने दी पुलिस को मामले की जानकारी पीरनगर सूदना के कमल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े 12 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री को मोहल्ले का रचित बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जानकारी होने पर स्वजन रचित के घर पहुंचे और किशोरी के बारे में पूछा। आरोप है कि रचित ने किशोरी के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया और स्वजन को अपने घर जाकर तलाश करने की बात कही।

किशोरी के स्वजन उसकी तलाश में जुटे रहे। रात करीब पौने तीन बजे जब वह वापस घर पहुंचे तो किशोरी घर पर मिली। पिता ने उससे पूछताछ की तो किशोरी ने बताया कि रचित उसे अपने साथ लेकर गया था।