गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शव को छत पर छोड़कर फरार हुए आरोपी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र के नूर नगर में शनिवार देर रात 32 वर्षीय अश्वनी उर्फ आशु की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

आरोपी शव को उसके ही घर में छत पर चारपाई पर रखकर फरार हो गए। घटना के समय घर में युवक के दादा ही मौजूद थे और बिजली आपूर्ति बंद थी।

सुबह घटना का पता चला

जानकारी के अनुसार, युवक के दादा को लगा कि उनका पोता शराब पीकर आया है और उसके दोस्त नशा होने के कारण उसे छोड़ने घर आए हैं। सुबह जब उसके दादा चाय देने छत पर गए तब आशु उठा ही नहीं। इसी दौरान उन्हें घटना का पता चला।