गंगा के उफान से गढ़मुक्तेश्वर में गहराया बाढ़ का संकट, कई गांवों और मुख्य रास्तों पर जलभराव

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा में तेज उफान आने के बाद अब गंगा वापस अपने पुराने स्वरूप की तरफ बढ़ने लगी है। पिछले चार दिनों में गंगा का जलस्तर 53 सेंटीमीटर कम हुआ है। बावजूद इसके जंगलों में जलभराव होने के कारण लोगों की मुसीबत कम नहीं हो पा रही है।

गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा में बुधवार से शनिवार तक गंगा लगातार उफान पर रही थी। शनिवार को गंगा का जलस्तर 198.92 मीटर पर पहुंच गया था। इसके बाद गंगा खादर के गांवों चकलठीरा, गढ़ावली, लठीरा एतमोली, फरीदपुर एतमोली, गुलालपुर, शेरा कृष्ण वाली मंढैया, काकाठेर की मंढैया आदि गांवों में जलभराव होने के साथ ही रास्तों पर भी जलभराव हो गया था। करीब दस हजार बीघा जमीन में जलभराव हो गया था, जिससे दलहन, सब्जी, चारा आदि की फसलों पर संकट गहरा गया था।

लोगों को आवागमन के लिए नाव एवं ट्रैक्टर ट्राली का सहारा रह गया था। अब रविवार से बुधवार तक गंगा के जलस्तर में करीब 53 सेंटीमीटर की कमी आई है। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 198.49 मीटर रह गया है।