गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक, हापुड़ प्रशासन अलर्ट; नदी किनारे बसे गांवों में बेचैनी

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। पहाड़ों एवं मैदानी इलाके में हो रही वर्षा के कारण गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं हरिद्वार एवं बिजनौर बैराज से प्रति दो घंटे के अंतराल पर लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

गंगा येलो अलर्ट से मात्र सात सेंटीमीटर नीचे रह गई है। इसके कारण गंगा किनारे बसे लोगों में बेचैनी पसरनी शुरू हो गई है। वहीं, प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है।

गढ़मुक्तेश्वर में पिछले कई दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही थी। गंगा का जलस्तर अधिकतम 198.55 सेंटीमीटर तक पहुंचने के बाद नीचे आ रहा था।

येलो अलर्ट से मात्र 7 सेंटीमीटर नीचे

शुक्रवार को गंगा का जलस्तर 198.45 सेंटीमीटर था, जो येलो अलर्ट से 30 सेंटीमीटर कम था। इस बीच पिछले तीन दिनों से पहाड़ों एवं मैदानी इलाकों में हुई तेज वर्षा के बाद शनिवार को गंगा का जलस्तर में 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर बढ़कर 198.65 पर पहुंच गया था जो रविवार को 198.68 पर पहुंच गया है। ऐसे में गंगा का जलस्तर येलो अलर्ट 198.75 मीटर से मात्र सात सेंटीमीटर नीचे रह गया है।