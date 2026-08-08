गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, येलो अलर्ट से सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे; गांवों में बेचैनी

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। पहाड़ों एवं मैदानी इलाके में हो रही वर्षा के कारण 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 20 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ गया है। वहीं हरिद्वार एवं बिजनौर बैराज से प्रति दो घंटे के अंतराल पर लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

अब गंगा येलो अलर्ट से मात्र दस सेंटीमीटर नीचे रह गई है। इसके कारण गंगा किनारे बसे लोगों में बेचैनी पसरनी शुरू हो गई है। वहीं प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है। गढ़मुक्तेश्वर में पिछले कई दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही थी। गंगा का जलस्तर अधिकतम 198.55 सेंटीमीटर तक पहुंचने के बाद नीचे आ रहा था। शुक्रवार को गंगा का जलस्तर 198.45 सेंटीमीटर था, जो येलो अलर्ट से 30 सेंटीमीटर कम था।

खतरे से 10 सेमी नीचे गंगा इस बीच पिछले तीन दिनों से पहाड़ों एवं मैदानी इलाकों में हुई तेज वर्षा के बाद गंगा के जलस्तर में 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर बढ़कर 198.65 पर पहुंच गया है, जो येलो अलर्ट 198.75 सेंटीमीटर से मात्र दस सेंटीमीटर नीचे रह गया है।

इस बीच हरिद्वार एवं बिजनौर बैराज से शनिवार सुबह छह से आठ बजे तक दो घंटे में 6,22,761 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया है। इसके कारण गंगा किनारे बसे गांवों में बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई तो गंगा किनारे के खेतों में जलभराव शुरू हो गया है।

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