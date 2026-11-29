जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम भारी मात्रा में मिलावटी पनीर पकड़ा है।

एफएसडीए की टीम ने 7 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद करके उसे नष्ट कराया है। जानकारी के अनुसार, सहायक आयुक्त खाद्य चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है।

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