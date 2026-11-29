हापुड़ में FSDA की बड़ी कार्रवाई, 7 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद कर कराया नष्ट
हापुड़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी पनीर पकड़ा है। टीम ने 7 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद कर उसे नष्ट कराया, यह कार्रवाई सहायक आयुक्त खाद्य चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में हुई।
HighLights
हापुड़ में FSDA टीम ने की बड़ी कार्रवाई।
7 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद कर नष्ट किया।
सहायक आयुक्त खाद्य चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में एक्शन।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम भारी मात्रा में मिलावटी पनीर पकड़ा है।
एफएसडीए की टीम ने 7 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद करके उसे नष्ट कराया है। जानकारी के अनुसार, सहायक आयुक्त खाद्य चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है।
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