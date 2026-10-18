यूजीसी नियमों के विरोध में धौलाना महापंचायत रोकी, प्रदर्शनकारियों ने किया सड़क जाम

संवाद सहयोगी, धौलाना। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में रविवार को धौलाना तहसील परिसर में प्रस्तावित महापंचायत को प्रशासन ने रोक दिया।

तहसील परिसर में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने धौलाना-पिलखुवा मार्ग पर जाम लगा दिया।

इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

आवागमन बाधित

प्रस्तावित महापंचायत में शामिल होने के लिए प्रदर्शनकारी तहसील परिसर पहुंचने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे नाराज लोगों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया।