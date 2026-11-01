चंद्रशेखर आजाद का बड़ा एलान, ताकत मिली तो लाल किले पर तिरंगे संग लहराएगा नीला झंडा

जागरण संवाददाता, हापुड़। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जनता ने ताकत दी तो एक दिन लाल किले पर तिरंगे के साथ नीला झंडा भी फहराएंगे। हमारी सरकार बनी तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के रास्ते फिलहाल हमारे लिए लिए बंद हैं, लेकिन जब भी गठबंधन होगा तो डंके की चोट पर होगा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त सांसद चंद्रशेखर आजादपर ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी कराने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि विधानसभा चुनाव में इतनी जोर से बटन दबाना कि लखनऊ तक करंट पहुंचे।

शनिवार दोपहर पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर मेरठ रोड तिराहे पर पहुंचे। यहां उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।

उद्योग स्थापित होने चाहिए उन्होंने कहा कि हापुड़ क्रांति की धरती है, लेकिन यहां के युवाओं को रोजगार के लिए नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली जाना पड़ रहा है। हापुड़ समेत प्रदेश के सभी जिलों में उद्योग स्थापित होने चाहिए, ताकि युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिल सके और उन्हें परिवार से दूर न जाना पड़े।