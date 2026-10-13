ब्रजघाट में प्रधानाचार्य के घर बदमाशों का धावा, मारपीट में टूटे दांत और डीवीआर ले गए

संवाद सहयोगी, ब्रजघाट। तीर्थ नगरी ब्रजघाट स्थित ओंकारेश्वर विद्या पीठ की प्रधानाचार्य के घर में सोमवार की रात बदमाशों ने धावा बोल दिया। इस हमले में महिला के दांत टूट गए है।

बदमाश अपने साथ सीसीटीवी की डीवीआर ले गए हैं। पुलिस ने प्रधानाचार्य की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रधानाचार्य ने दी कोतवाली में तहरीर

प्रधानाचार्य अंजना बंसल ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि मंगलवार की सुबह लगभग तीन बजे वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। शौच के लिए बाहर आंगन में निकलते ही घर में पहले से ही घात लगाए बैठे तीन से चार बदमाशों ने कपड़ा डालकर मुंह ढक दिया।