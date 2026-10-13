चित्रकूट में बोलेरो और बाइक की आमने सामने टक्कर, दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। पहाड़ी थाना क्षेत्र में बाबूपुर मोड़ के पास मंगलवार सुबह करीब नौ बजे बोलेरो और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

पहाड़ी थाना क्षेत्र के सभापुर निवासी 29 वर्षीय शिवचरण यादव और मऊ थाना क्षेत्र के चकवा मजरा खंडेहा निवासी 28 वर्षीय सरोज कुमार यादव बाइक से कर्वी से पहाड़ी की ओर जा रहे थे। बाबूपुर मोड़ के पास उनकी बाइक सामने से आ रही बोलेरो से टकरा गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।