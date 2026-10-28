ब्रजघाट गंगा घाट पर आस्था के नाम पर मशीनों का तांडव, अवैध खनन के खिलाफ लोगों में रोष

ध्रुव शर्मा, ब्रजघाट। तीर्थनगरी ब्रजघाट के गंगा घाट पर आस्था के नाम पर मशीनों का तांडव देखने को मिल रहा है।

घाट संचालकों समेत स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर मिट्टी उठाने की आड़ में क्रेन और डंपरों से अवैध खनन करने का आरोप लगाते हुए पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।

खतरे में श्रद्धालुओं की जान

सभासद अरुण गौड और स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई के नाम पर कराई जा रही इस खुदाई से न केवल गंगा के अस्तित्व को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि आगामी कार्तिक स्नान पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की जान भी जोखिम में पड़ गई है।