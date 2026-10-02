भाकियू लोकहित के अध्यक्ष देवेंद्र बाना हापुड़ में हाउस अरेस्ट, जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल होने से रोका

केशव त्यागी, हापुड़। दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन लोकहित के राष्ट्रीय अध्यक्ष देविंद्र बाना को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया।

शुक्रवार को पुलिस उनके आवास पर पहुंची और उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया। इसके बाद उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई।

दिल्ली जाने वाले थे देविंद्र बाना

भारतीय किसान यूनियन लोकहित के राष्ट्रीय अध्यक्ष देविंद्र बाना ने बताया कि भाकियू लोकहित के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। इसी क्रम में वह भी दिल्ली जाने वाले थे। इसकी जानकारी होने पर पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई।