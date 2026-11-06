यूनिवर्सिटी की प्रदर्शनी में छाया पप्पू का भैंसा, डाइट में लेता है दूध और मेवा; कॉम्पटीशन में किया टॉप

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़। सरदार वल्लभभाई पटेल यूनिवर्सिटी में अच्छी नस्ल के पशुओं का प्रदर्शनी मेला लगाया गया था। इस मेले में अनेक जनपद के किसानों ने अपने पशुओं के साथ प्रतिभाग किया था।

इसी मेले में बहादुरगढ़ के गंदूनगला गांव में रहने वाले गौरव उर्फ पप्पू चौधरी अपने दो वर्षीय मुर्रा नस्ल के भैंसे को लेकर शामिल हुए थे। पप्पू ने बताया कि अभी उनके भैंसे के दांत भी नहीं निकले हैं।

पूप्पू के भैंसे की वर्तमान में ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है। भैंसे की गुणवत्ता को देखते हुए उसको प्रदर्शनी में प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने बताया कि वह इसकी चने, दूध, मेवा आदि के साथ बेहतर खानपान की व्यवस्था करते हैं।