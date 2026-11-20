संवाद सहयोगी, हापुड़। आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने त्योहारों को ध्यान में रख कर एक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि, इस ट्रेन के दो फेरे होंगे, जिसका ठहराव हापुड़ रेलवे स्टेशन पर दिया गया है।

मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि गुरुवार की रात 9 बजे ट्रेन सहरसा से चलेगी और 20 नवंबर की सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर हापुड़ पहुंचेगी। दो मिनट का ठहराव मिलने के बाद 11 बजकर 22 मिनट पर ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना हो जाएगी।

ट्रेन सहरसा के लिए होगी रवाना वहीं, 21 नवंबर की सुबह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से चलकर 6 बजकर 46 मिनट पर हापुड़ पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद छह बजकर 48 मिनट पर ट्रेन सहरसा के लिए रवाना होगी।