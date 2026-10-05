हापुड़ के एसएसवी डिग्री कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्रों की समस्याओं पर भरी हुंकार

संवाद सहयोगी, हापुड़। दिल्ली रोड स्थित एसएसवी डिग्री कालेज में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) संगठन मंत्री वरुण राणा के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन कर प्राचार्य का घेराव किया और समस्याओं को लेकर समाधान कराने की मांग की।

दस दिन में समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। संगठन मंत्री वरुण राणा ने कहा कि कालेज में छात्र-छात्राओं को पीने का पानी नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको कैंटिन से पानी खरीदना पड़ता है या फिर घर से लेकर आते है।