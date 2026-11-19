राममोहन शर्मा, ब्रजघाट। गढ़ गंगा कार्तिक मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और किसी भी अप्रिय घटना पर तत्काल कार्रवाई के लिए इस बार सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे प्रमुख मार्गों, घाटों, संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

इस व्यवस्था में विजन इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी समाधान की अहम तकनीकी भूमिका है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सह-संस्थापक हेमंत कुमार ने बताया कि उन्हें सीसीटीवी निगरानी, स्थापना और सुरक्षा निगरानी के क्षेत्र में आठ वर्षों का अनुभव है।

वह वर्ष 2022 से लगातार कार्तिक मेले में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और तकनीकी निगरानी का कार्य कर रहे हैं। हेमंत कुमार ने बताया कि इस वर्ष विशेष रूप से तीन अत्याधुनिक पीटीजेड (घुमाव-झुकाव-निकट दृश्य) कैमरे लगाए गए हैं। इन्हें नियंत्रण कक्ष से अलग-अलग दिशाओं में घुमाया जा सकता है।

निकट दृश्य की सुविधा से दूर की गतिविधियों को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। इन कैमरों से बड़ी भीड़, संदिग्ध गतिविधियों और संवेदनशील स्थानों पर बेहतर निगरानी संभव होगी। एकीकृत नियंत्रण कक्ष से वास्तविक समय में निगरानी मेले के लिए एकीकृत सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां से सभी कैमरों की सीधी तस्वीरों पर नजर रखी जाएगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, भीड़ के अत्यधिक दबाव, भगदड़ की आशंका या आगजनी जैसी आपात स्थिति की पहचान कर संबंधित पुलिस व प्रशासनिक टीम को समय रहते सूचना दी जाएगी।

जन उद्घोषणा प्रणाली से पूरे मेले में पहुंचेगी सूचना इस बार नियंत्रण कक्ष को जन उद्घोषणा प्रणाली से भी जोड़ा गया है। इसके माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र में सीधे आवाज के जरिए आवश्यक सूचनाएं और सतर्क संदेश प्रसारित किए जा सकेंगे। आग, भीड़ बढ़ने या अन्य आपात स्थिति में नियंत्रण कक्ष से तत्काल घोषणा कर श्रद्धालुओं को सतर्क किया जाएगा और पुलिस बल को मौके पर भेजा जाएगा।

हेमंत कुमार ने कहा कि आधुनिक सीसीटीवी कैमरे, पीटीजेड निगरानी, एकीकृत नियंत्रण कक्ष और जन उद्घोषणा प्रणाली का उद्देश्य केवल रिकार्डिंग करना नहीं, बल्कि समय रहते खतरे की पहचान करना, पुलिस-प्रशासन के बीच बेहतर समंवय बनाना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण देना है।