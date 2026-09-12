19 फीट ऊंची ज्वार देखकर किसान हैरान: पिलखुवा में उगी असाधारण फसल; दूर-दूर से देखने पहुंच रहे लोग

जागरण संवाददाता, पिलखुवा। हिम्मत नगर गांव में 10 बीघा खेत में खड़ी ज्वार की फसल इन दिनों आसपास के किसानों और ग्रामीणों के लिए कौतूहल बनी हुई है।

खेत में ज्वार के पौधे असामान्य रूप से बढ़कर 19 फीट तक पहुंच गए हैं। फसल देखने के लिए आसपास के गांवों से किसान लगातार खेत पर पहुंच रहे हैं।

छह दशक की खेती में पहली बार

किसान चौधरी कलुआ करीब छह दशक से खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह हर वर्ष 10 बीघा में ज्वार की फसल करते हैं, लेकिन इस बार पौधों की बढ़वार लगातार होती रही और फसल 19 फीट तक पहुंच गई।