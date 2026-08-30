Hamirpur में राखी बांधने जा रहे बाइक सवार गोवंश से टकराए, सड़क पर तड़पती रही घायल महिला; 3 बार एंबुलेंस-UP-112 को फोन, मौत

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बेटे के साथ भाई के घर राखी बांधने जा रही बाइक सवार महिला बेसहारा मवेशियों से टकराकर बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मां को देख बेटे ने तीन बार 108 एंबुलेंस और तीन बार ही यूपी 112 को फोन लगाया। लेकिन किसी ने सुध नहीं ली।

थकहार कर बेटे ने घटना की सूचना अपने मामा के बेटे को सूचना दी। जिस पर स्वजन मौके पर पहुंचे और उन्हें बांदा के जिला अस्पताल ले गए। जहां उनकी मौत हो गई। मृतका के बेटे ने बताया कि उसकी मां करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही तड़पती रही। यदि एंबुलेंस या यूपी 112 की टीम समय से आ जाती तो उसकी मां की जान बच सकती थी।

कोतवाली मौदहा के सिजवााही गांव निवासी 50 वर्षीय शकुंतला पत्नी भूरा रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त की शाम अपने बेटे अजीत कुमार के साथ जनपद बांदा के लुकतरा गांव अपने भाई के घर जा रही थी। जैसे ही यह लोग बांदा जनपद के पचुन्ना गांव के पास पहुंचे कि तभी बेसहारा मवेशियों से बाइक टकरा गई। जिसमें शकुंतला बाइक से गिरकर घायल हो गई।

बेटे अजीत कुमार ने बताया कि मां के घायल होने पर उसने तीन बार 108 एंबुलेंस को फोन लगाया और तीन बार ही उसने यूपी 112 को फोन किया। लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। करीब आधे घंटे तक उसकी मां वहीीं तड़पती रही। मां की हालत बिगड़ती देख उसने अपने मामा के लड़के सुमित को फोन करके घटना की सूचना दी। जिस पर वह लोग मौके पर पहुंचे और प्राइवेट वाहन से मौके पर पहुंचे और बांदा के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर इलाज दौरान मां की मौत हो गई।

इस घटना से मृतका के स्वजन बेहाल हैं। बेटे का आरोप है कि यदि समय से एंबुलेंस व यूपी 112 की टीम सुध ले लेती तो शायद उसकी मां की जान बच जाती। घर आए शव का स्वजन ने रविवार को पोस्टमार्टम करवाया है।