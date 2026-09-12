Hamirpur News: पिता ने हार नहीं मानी... डूबते जिगर के टुकड़े को बचाकर खुद तेज बहाव की चपेट में आ गए रामकिशोर

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पिता की छांव से मौत भी बेटे को नहीं छीन सकी। पिता जब डूबते बेटे को बचाने उतरा तो मौत को हार माननी पड़ी। लेकिन बेटे को नई जिंदगी देने वाला पिता खुद नाले के तेज बहाव में बह गया।

मौदहा कोतवाली के उरदना गांव के पास शनिवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तेज बहाव वाले श्याम नाले का रपटा पार करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। नाले के तेज प्रवाह में पिता-पुत्र और एक अन्य वृद्ध समेत कुल तीन लोग बह गए।

ग्रामीणों की तत्परता से 12 वर्षीय बालक मोहित और 50 वर्षीय वृद्ध गनेशा कुशवाहा को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बालक के 45 वर्षीय पिता रामकिशोर उर्फ डगरू पुत्र भदली पानी के तेज बहाव में लापता हो गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार उनकी तलाश में जुटे हैं। वहीं मौके पर एसडीएम करनवीर सिंह और सीओ राजकुमार पांडेय भी पहुंच गए हैं।

उरदना गांव निवासी 45 वर्षीय रामकिशोर अपने 12 वर्षीय बेटे मोहित के साथ शनिवार को गांव के पास बकरियां चराने गए थे। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर लौटते समय श्याम नाले का रपटा पार करते समय मोहित का पैर फिसल गया और वह पानी में बहने लगा। बेटे को डूबता देख रामकिशोर ने उसे बचाने के लिए तुरंत नाले में छलांग लगा दी।

इसी दौरान चीख-पुकार सुनकर उन्हें बचाने पहुंचे गांव के 50 वर्षीय वृद्ध गनेशा कुशवाहा भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और डूबने लगे। घटना स्थल के आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह बालक मोहित और वृद्ध गनेशा कुशवाहा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।