हमीरपुर में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला, सिपाही के सिर पर मारा फरसा, हालत गंभीर
हमीरपुर के कुरारा क्षेत्र के उमराहट गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जब वे एक मामले में पूछताछ के लिए गए थे। ग्रामीणों ने एक सिपाही को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान एक सिपाही को भी पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसे बंधक बनाकर सिर पर फरसा मार दिया। इससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
मामला हमीरपुर के कुरारा के उमराहट गांव का है। यहां पर पुलिस किसी मामले में पूछताछ के लिए गांव गई थी। यहां पर ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया। देखते ही देखते पुलिस टीम से कहासुनी होने लगी और उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान किसी तरह से टीम के साथियों ने भागकर जान बचाई। लेकिन एक सिपाही को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके सिर पर फरसा मार दिया। अधिक खून बह जाने से उसकी हालत गंभीर बनी है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
