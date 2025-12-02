Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला, सिपाही के सिर पर मारा फरसा, हालत गंभीर

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:52 PM (IST)

    हमीरपुर के कुरारा क्षेत्र के उमराहट गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जब वे एक मामले में पूछताछ के लिए गए थे। ग्रामीणों ने एक सिपाही को ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान एक सिपाही को भी पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसे बंधक बनाकर सिर पर फरसा मार दिया। इससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

    मामला हमीरपुर के कुरारा के उमराहट गांव का है। यहां पर पुलिस किसी मामले में पूछताछ के लिए गांव गई थी। यहां पर ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया। देखते ही देखते पुलिस टीम से कहासुनी होने लगी और उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान किसी तरह से टीम के साथियों ने भागकर जान बचाई। लेकिन एक सिपाही को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके सिर पर फरसा मार दिया। अधिक खून बह जाने से उसकी हालत गंभीर बनी है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।