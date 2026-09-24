यूपी में बेटे ने 85 साल के बुजुर्ग पिता को मार डाला, केसीसी लोन न मिलने से नाराज था

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। केसीसी से लोन न कराने पर नाराज प्रधान के छोटे भाई ने अपने ही पिता की सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी।

स्वजन ने गुरुवार की सुबह जब खून से लथपथ शव देखा तो वह दंग रह गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

सदर कोतवाली के पारा ओझी गांव निवासी ग्राम प्रधान शमशुद्दीन का पूरा परिवार एक साथ रहता है। ग्राम प्रधान ने बताया कि कई दिनों से उसका छोटा भाई रमजान मोहम्मद पिता से केसीसी से लोन कराने को कह रहा था। जिसका पिता विरोध कर रहे थे। बुधवार की रात ग्राम प्रधान घर में नही था।