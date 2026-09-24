देहरादून के क्लेमेनटाउन पत्नी हत्याकांड, पुलिस ने आरोपित पति धीरज पंवार को पकड़ा

जागरण संवाददाता, देहरादून। क्लेमेनटाउन में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपित पति तक पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने आरोपित पति को बुधवार को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपित से पूछताछ भी की है। पुलिस गुरुवार यानी आज हत्या के प्रकरण का खुलासा कर सकती है।

क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह आरोपित ने अपनी पत्नी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपित पति धीरज पंवार कंट्रोल रूम में खुद फोन कर इसकी सूचना देकर फरार हो गया था। तब से ही पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी।