हमीरपुर में श्याम नाले पर दो करोड़ से बनेगा लघु सेतु, पांच गांवों की 20 हजार आबादी को मिलेगा लाभ

श्याम नाले में लघु सेतु बनने से गांव के लोगों को वर्षा के समय निकलने में आसानी होगी। क्योंकि नाले में रपटा तो बना है लेकिन वर्षा में नाले में पानी बढ़ने से रपटे के ऊपर से पानी चलता है। इस बीच आवागमन बंद कर दिया है।

कमलेश शुक्ला, निवासी खंडेह।

नाले में पानी बढ़ने से गांव का संपर्क मौदहा कस्बे से टूट जाता है। गांव के लोग बाजार हाट करने, बीमार होने पर सीएचसी मौदहा जाते हैं। नाले में पानी बढ़ने पर लोगों को करीब तीन माह तक परेशानी होती है। पुल बनने की सूचना से वह बहुत खुश है

शकुंतला, निवासी गुरदहा।

कोटश्याम नाले में पानी कम होते ही लघु सेतु का कार्य शुरू होगा। सेतु बनने से उरदना, गुरदहा, करहिया व खंडेह गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। लघु सेतु कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों को मौदहा कस्बे के लिए सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

अरुण कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड हमीरपुर।