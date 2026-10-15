हमीरपुर में सगाई वाले दिन चचेरे भाई ने फंदा लगाकर दी जान, परिवार में छाया मातम

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बहन की सगाई वाले दिन ही चचेरे भाई ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे परिवार में खुशियों की जगह चीत्कार गूंज उठी। युवक से फोन पर बात न होने पर स्वजन जब घर पहुंचे तो उन्होंने फंदे पर लटका शव देखा। जिससे उनके होश उड़ गए।

स्वजन ने बताया कि युवक लखनऊ में रहकर जाब करता है और 13 अक्टूबर की रात वह सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकला था। लेकिन जाम में फंसने के कारण उसे देर हो गई और उसने सगाई कार्यक्रम में आने से मना कर दिया और जब देखा तो शव फंदे पर लटका हुआ था।

सदर कोतवाली के मोहल्ला लक्ष्मीबाई पार्क पटेल नगर निवासी 35 वर्षीय पंकज सोनी ने घर सूना पाकर फंदा लगा जान दे दी। दिवंगत के भाई छोटे भाई अनूप कुमार सोनी ने बताया कि पारिवारिक चाचा की बेटी की 14 अक्टूबर को सगाई थी। जिसमें शामिल होने के लिए पूरा परिवार 13 अक्टूबर की सुबह ही मुस्करा चला गया था। वहीं सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंकज भी लखनऊ से 13 अक्टूबर की रात करीब दो बजे मुस्करा आने के लिए निकला था।

रात में जाम में फंसने के कारण वह 14 अक्टूबर की दोपहर रानी लक्ष्मीबाई स्थित कमरे पहुंचा। अनूप ने बताया कि भाई ने उसे फोन करके कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। गुरुवार सुबह भाई का फोन न उठने पर वह चाचा रामजीवन व पिता रामनारायण सोनी के साथ हमीरपुर स्थित घर पहुंचे।