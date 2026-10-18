हमीरपुर में सांड़ ने बाइक सवार युवक के सीने में घुसाई सींग, दोनों की गई जान

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जलालपुर-कदौरा मार्ग पर शुक्रवार शाम बेतवा पुल से जा रहे बाइक सवार युवक पर सांड़ ने हमला कर दिया। सीने में सींग घुसने से घायल 18 वर्षीय अभिषेक को स्वजन जिला अस्पताल ले गए, जहां देर रात उसकी मौत हो गई।