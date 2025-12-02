Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में फेरों से पहले प्रेमिका ने खोल दिए दूल्हे के राज, शादी वाले घर में मच गई हलचल... जाना पड़ा जेल

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    हमीरपुर में एक शादी समारोह में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दूल्हे की प्रेमिका ने फेरों से पहले उसके सारे राज खोल दिए। प्रेमिका के आरोपों के बाद लड़की के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। शादियों की खुशियों में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेमिका ने दूल्हे के राज खोल दिए। शादी से ठीक पहले प्रेमिका पहुंच गई और दूल्हे पर कई आरोप लगाए। प्रेमिका ने दूल्हे के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दी। इससे उसे जेल भी जाना पड़ गया। दूल्हे की पांच दिसंबर को शादी होनी थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    शादी से दो दिन पहले प्रेमिका की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए दूल्हेराजा को जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से शादी वाले घर में खलबली मच गई। आरोपित दूल्हे की आगामी पांच दिसंबर को शादी थी और हमीरपुर से उरई बरात जानी थी। इस कार्रवाई से घर की खुशियां काफुर हो गईं।


    शहर के एक मुहल्ला निवासी युवती ने सदर कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि उसके माता पिता का निधन हो गया है। वह एक कंपनी में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर काम करके अपना व अपने छोटे भाई का भरण पोषण करती है। कंपनी में काम करने वाले युवक रमेड़ी मुहल्ला निवासी प्रशांत तिवारी ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

     

    इतना ही नही युवक उसे कंपनी के काम की बात कहकर बाहर भी ले जाता रहा। बीते दिनों युवक की इंगेजमेंट होने के बाद उसे उसके शादी होने की जानकारी हुई। जिस पर युवती ने युवक से शादी करने को कहा। जिस पर उसने मना कर दिया। युवती की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को आरोपित प्रशांत तिवारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना व धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया है।

     

    आरोपित युवक की आगामी 5 दिसंबर को शादी थी। जिसकी बरात उरई जानी थी। इस कार्रवाई से शादी वाले घर में हलचल मच गई। वहीं शादी की खुशियां एक पल में काफूर हो गईं। कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि युवती की तहरीर पर आरोपित प्रशांत तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।