हमीरपुर के बिरमा नदी पर 3,109 लाख की लागत से बनेगा पुल, विधायक ने किया भूमि पूजन
हमीरपुर में, राठ विधायक मनीषा अनुरागी ने बिरमा नदी पर पुल निर्माण का भूमि पूजन किया। 3109 लाख की लागत से बनने वाले इस 242 मीटर लंबे पुल से दो दर्जन गा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बिरमा नदी के पुल के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को राठ विधायक मनीषा अनुरागी ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया। वर्षों से चल रही मांग को पूरी होते देख ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।
विकास खंड मुस्करा क्षेत्र के मिहुना गांव में बिरमा नदी पर 3109 लाख की लागत से 242 मीटर दीर्घ सेतु निर्माण कार्य मंगलवार से शुरू किया गया। निर्माण शुरू होने से पहले राठ विधायक मनीषा अनुरागी द्वारा भूमि पूजन किया गया।
इस पुल की बरसों से ग्रामीण मांग कर रहे थे। जो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। बरसातमें बिरमा नदी पर बाढ़ आती है। जिससे सभी गांवों का संपर्क आपस में टूट जाता है। जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाना दूभर हो जाता है। वहीं सरकारी कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और मरीजों के इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
इस पुल के बनने की खबर सुनते ही ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इस सेतु निर्माण से लगभग बिलगांव, कटेहरी, पुरैनी, धौहल बुजुर्ग, धौहल खुर्द, छेड़ी बेनी, टिकरी, परमल, खडेही लोधन सहित करीब दो दर्जन गांव लाभांवित होंगे।
जिसकी आबादी लगभग 2.5 लाख लोगों को मिलेगा। इस मौके पर मुस्करा ब्लाक प्रमुख वीरानारायण राजपूत, सरीला ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि जीतू राजपूत, प्रमोद अग्रवाल, दिग्विजय पाठक, वेदप्रकाश राजपूत सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।