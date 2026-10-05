हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बेकाबू होकर फिसली बाइक, दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। धार्मिक यात्रा कर मथुरा-वृंदावन से वापस अपने घर लौट रहे दो श्रद्धालुओं की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई।

हादसा एक्सप्रेसवे के पोल संख्या 73.3 के पास बाइक चालक को झपकी आने के कारण हुआ, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर दूर तक घिसटती चली गई। राहगीरों और पीछे से आ रहे स्वजन की मदद से दोनों को तुरंत 108 एंबुलेंस द्वारा मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के सतना जिला स्थित बरौंधा तहसील मझगवां के नकेला निवासी 50 वर्षीय मोहन मिश्रा पुत्र इंद्रमणि और 45 वर्षीय संजय पांडेय पुत्र मुन्ना पांडेय के रूप में हुई है। दोनों अपने गांव के अन्य स्वजन के साथ मोटरसाइकिल से मथुरा-वृंदावन दर्शन के लिए गए हुए थे।

वहां से दर्शन कर वह वापस भरतकूप की ओर आ रहे थे। सोमवार की सुबह करीब नौ बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर झपकी आ जाने से यह हादसा हो गया। दोनों बाइक सवार हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन दुर्घटना इतनी भीषण थी कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

हादसे के समय पीछे दूसरी बाइक से आ रहे मोहन मिश्रा और संजय पांडेय के चचेरे भाई रिंकू मिश्रा और रामजी पांडेय जब मौके पर पहुंचे, तब राहगीरों की मदद से पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में हलचल मच गई।