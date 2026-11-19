डिजिटल डेस्‍क, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर के कैम्पियरगंज के भारीवैसी में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही 792 करोड़ रुपये से अधिक की कुल 55 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने अयोध्याधाम को लेकर बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि रामभक्त हर समय प्रभु श्रीराम का स्मरण करता है जबकि दुर्जनों के मुंह से अंतिम समय में राम नाम शब्द निकलता है।

सपा प्रमुख के प्रस्तावित अयोध्या दौरे के संबंध में प्रहार जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जिन्होंने रामभक्तों पर गोलियां चलाई थीं, जय श्रीराम बोलने पर लाठी-डंडे चलाए थे, जो लोग हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अयोध्याधाम को अपमानित किया था, सुविधाओं से वंचित किया था, आज उनको भी राम नाम याद आ रहा है।

कैम्पियरगंज के भारीवैसी में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 491 करोड़ रुपये की फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सहित 621.05 करोड़ की 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 171.13 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भक्तों को सोते, जागते, उठते, बैठते हर समय श्रीराम याद आते हैं और उसे श्रीराम का संरक्षण उसे प्राप्त होता है लेकिन जब दुर्जनों का अंतिम समय आता है, उसके मुंह से भी राम नाम ही शब्द निकल पड़ता है, जैसे मारीच को आपने देखा होगा। मारीच के रूप में जो लोग आ रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पूर्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से अयोध्या से चुनाव लड़ने की दी गई चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या तो हमारी आस्था की भूमि है लेकिन आप (अखिलेश यादव) नामांकन करिए तो मैं भी नामांकन कर लेता हूं। एक बार आमने-सामने हो ही जाए, क्यों बेकार आप चिंता कर रहे हैं, क्यों परेशान हैं? सीएम ने कहा उनकी हिम्मत नहीं है आमने-सामने लड़ने की। क्योंकि, कमजोर व्यक्ति आमने-सामने नहीं लड़ता, पीछे से वार करता है।

उन्होंने कहा कि इन कायरों की यही स्थिति है। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिन्होंने माफिया के बल पर उत्तर प्रदेश को रौंदा हो, तबाह किया हो, नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाई हो, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाकर उन्हें असुरक्षित किया हो, अन्नदाता किसानों को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने का पाप और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग आज कैसे किस उत्तर प्रदेश में मुंह दिखाने का काम कर रहे हैं।

बुधवार को सड़कों पर अराजकता करने वालों को ढूंढ निकालो

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान बुधवार को गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान एक बालक की रोड शो में शामिल काफिले के वाहन से कुचलकर हुई मौत को निर्मम हत्या करार दिया। मृत बालक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेशर्मी की हद यह है कि घटना करने वाले ये माफिया पोषक, गुंडागर्दी और अराजकता के पोषक मौन रहे। संवेदना के एक भी शब्द इनके पास नहीं थे। कहा कि जिन गुंडों ने कल सड़कों पर अराजकता फैलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने प्रशासन से कहा है, उन गुंडों को ढूंढ निकालो। उनको सजा मिलनी चाहिए कि कई पीढ़ियां याद कर सकें।

गुंडागर्दी व अराजकता की पर्याय है समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी, अराजकता दंगों और कर्फ्यू की पर्याय है। माफिया इनका सगा है और जनता को इन्होंने हमेशा दगा दिया है। इन्होंने हमेशा जनता के साथ धोखा किया है, शोषण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर 12-13 वर्ष के उस मासूम की गलती क्या थी। आक्रोश जताते हुए कहा कि जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ये गुंडे और माफिया भी तब तक सीधे नहीं हो सकते जब तक कि इनको डंडे के बल पर सीधा नहीं किया जाए। इन्हें सीधा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार ने इनकी गुंडागर्दी को ठीक किया है और उसी को ठीक करने के लिए एक बार फिर से उन पर लगाम कसने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं।

अच्छी सड़कें सपा व कांग्रेस के गुंडों की अराजकता के लिए नहीं मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को अराजकता पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आमजन के लिए निर्बाध आवागमन के लिए हैं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि सपा और कांग्रेस के गुंडे आकर अराजकता पैदा करें। कहा कि अगर किसी ने माफियागिरी दिखाने का प्रयास फिर से किया तो उस माफिया को मिट्टी में मिलाने में भी देर नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा आज बेटी बेखौफ अपने स्कूल-कॉलेज जाती है क्योंकि उसे विश्वास है कि भाजपा की सरकार उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार ने तय किया है किसी बेटी-बहन की सुरक्षा में सुरक्षा में सेंध लगाने या गरीब की जमीन कब्जा करने का काम किया तो केवल दो ही जगह होगी, जेल या जहन्नुम। बाकी तीसरी कोई जगह नहीं होगी।

2027 में फिर दूर हो जाएगी गलतफहमी और अराजकता की गर्मी सीएम योगी ने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि जिन लोगों को गलतफहमी है, जिन लोगों में गर्मी अभी से आने लग गई है कि अराजकता पैदा करके जबरन जनता का वोट हासिल कर लेंगे तो उनकी गर्मी और गलतफहमी एक बार फिर दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन बार-बार उनको खारिज कर रही है, बार-बार उनको जवाब दे रही है। और, फिर 2027 भी उसके लिए तैयार है मैदान। लड़ना है तो आइए चुनावी मैदान तैयार है।

चुनाव परिणाम से भाग्यलक्ष्मीपुरम की सौगात देंगे मचल रहे मौलाना को मुख्यमंत्री ने सपा, कांग्रेस के साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना, उन पर भी तंज कसा। कहा कि अभी हैदराबाद से एक मौलाना भी आए हुए हैं। वो भी मचल रहे हैं, इस समय बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। मैंने कहा है, ‘चिंता मत करो जिस दिन उत्तर प्रदेश का परिणाम आएगा उस परिणाम के साथ तय हो जाएगा कि हैदराबाद अब भाग्यलक्ष्मीपुरम हो गया है। उनको ये सौगात दे देंगे उस समय।’

सपा, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल एक ही थैले के चट्टे-बट्टे मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। इनको जब भी मौका मिला तो इन्होंने प्रदेश में अराजकता फैलाई, विकास के नाम पर लूट-खसोट की। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जनकल्याणकारी योजनाएं, इनमें इनकी कोई रुचि नहीं थी। नौजवान के रोजगार-नौकरी की बात हो, स्टार्टअप और उनको बैंकों से जोड़ने की बात हो, ये लोग उसके लिए कुछ भी कार्य नहीं कर पाए। परंपरागत उद्यम को बनाए रखने, अन्नदाता किसान को सुविधा देने, बाढ़ से बचाव का कोई उपाय नहीं कर पाए।

सीएम ने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान इन दलों के नेता गरीब का राशन खा जाते थे। वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन में कटौती करते थे। छात्रों की छात्रवृत्ति हड़प जाते थे। इनको न बेटी की सुधि थी और न ही नौजवान के बारे में कोई चिंता। इन लोगों ने प्रदेश को लूटा और विदेशों में इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी की है कि इनकी कई पुश्तें वहां बैठकर आराम कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, सपा सहित विपक्ष पर हमला तेज करते हुए कहा कि इनको देश की चिंता नहीं थी, प्रदेश की चिंता नहीं थी। ये अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे और माफिया को अपना शागिर्द बनाते थे।

राष्ट्र सर्वोपरि व सबका संतुष्टिकरण ही डबल इंजन सरकार का भाव सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार पीएम मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र पर काम कर रही है। परिवार, जाति से ऊपर उठकर, क्षेत्र और भाषाई मतभेदों से परे, ‘राष्ट्र सर्वोपरि’, योजनाओं का लाभ सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं और ‘सबका संतुष्टिकरण’ के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है।

विपत्ति पर आंसू नहीं बहाते, समाधान निकालते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसी आपदा या विपत्ति पर आंसू नहीं बहाती बल्कि समाधान का रास्ता निकालती है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण अन्नदाता किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर सरकार मुआवजा देने के लिए खड़ी रही। कहा, मैंने स्वयं गोरखपुर में आ करके 500 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरण किया था।

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया सीएम ने सीएम योगी ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। कहा कि पर्यावरण का अत्यधिक दोहन होने से अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि जैसी समस्याएं आती हैं। इसलिए सरकार भारतीय संस्कृति के भाव के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय ऋषि व वैदिक में ‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’ का भाव है। अर्थात धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। इस भाव के साथ भारतीय वन के एक-एक पेड़ में देवता का वास देखता है और एक-एक नदी में देवी का स्वरूप देखता है।

उन्होंने सचेत किया कि जब नदी को हम देवी के स्वरूप में मानते हैं, वन को हम देवता के रूप में मानते हैं तो उसकी कटान भी हमें स्वीकार नहीं होनी चाहिए। कहा कि पर्यावरण संरक्षण के भाव को नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने तय किया कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे जो नौजवानों के रोजगार की भी व्यवस्था कर सके, जो अन्नदाता किसान को अतिरिक्त आमदनी करने में मदद दे सके, जो पर्यावरण की रक्षा का भी उपाय कर सके और हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न होकर प्रदेश में पर्यावरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

प्रदेश में वृक्षारोपण के आच्छादन को बढ़ाने में मिली सफलता मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में इस बात का उल्लेख किया कि 12 जुलाई 2026 का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण दिन है। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के वन विभाग के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण करके एक रिकॉर्ड बनाया। पिछले साढ़े नौ वर्ष के अंदर सरकार ने 280 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न करके वृक्षारोपण के आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।

संवेदनशील व्यक्ति को ही प्रकृति की चिंता सीएम ने कहा कि प्रकृति की चिंता वही करेगा जिसके मन में संवेदना हो, जिसके मन में अपने देवी-देवताओं के प्रति आस्था का भाव हो, जिसके मन में अन्नदाता किसान के प्रति संवेदना का भाव हो और जिसके मन में नौजवान की रोजगार की चिंता हो। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये 2017 के पहले संभव था। मुख्यमंत्री ने कहा कि तब वन माफिया थे, तब खनन माफिया थे, तब कैटल (पशु) माफिया थे।

समारोह में प्रमुख रूप से इनकी इनकी रही सहभागिता इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, सांसद रविकिशन शुक्ल, कैम्पियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री केपी मलिक, जिला पंचायत की प्रशासक साधना सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी, विधायकगण श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, सरवन निषाद, ज्ञानेंद्र सिंह, प्रेमसागर पटेल, जयमंगल कन्नौजिया, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, मत्स्य विकास निगम के चेयरमैन रमाकांत निषाद आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सीएम ने किया वानिकी विवि का भूमि पूजन समारोह में मंचीय कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन किया। पूजनोपरांत उन्होंने वैदिक विधिपूर्वक इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और बटन दबाकर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वानकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने इसके थ्री-डी मॉडल का अवलोकन किया और प्रस्तावित निर्माण कार्य के विभिन्न आयामों की जानकारी ली। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी जायजा लिया

50 हेक्टेयर में विकसित होगा वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय कैम्पियरगंज के भारीवैसी में प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय 50 हेक्टेयर (123.55 एकड़) क्षेत्र में 491 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगा। वानिकी विश्वविद्यालय में एक प्रशासनिक भवन, दो शैक्षणिक ब्लॉक, केंद्रीय पुस्तकालय, बहुउद्देशीय सभागार, 895 विद्यार्थियों हेतु छात्रावास, 401 आवासीय यूनिट, किसान कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, अतिथि गृह एवं अन्य आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।

इस विश्वविद्यालय में वानिकी एवं औद्यानिकी, वन्य जीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, एग्रोफॉरेस्ट्री, फल एवं बागवानी सहित कई आधुनिक विषयों में स्नातक (बीएससी), परास्नातक (एमएससी) और पीएचडी के साथ ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना भी प्रस्तावित है।