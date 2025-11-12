गोरखपुर में विवाहिता ने फंदे से लटककर दी जान, पति दुबई गया है कमाने

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तरकुलही गांव के गोपालगंज टोला में मंगलवार दोपहर विवाहिता प्रीति देवी ने फंदे से लटककर जान दे दी।घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया।महिला के पति दुबई में है।घर पर दो मासूम बच्चे हैं,जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।खोराबार पुलिस घटना के वजह की जांच कर रही है।

गांव के दुर्गेश विश्वकर्मा छह माह से दुबई में है।घर पर पत्नी प्रीति अपने चार व तीन वर्ष के बेटों के अलावा सास-ससुर संग रहती थी।मंगलवार की दोपहर में 2:30 बजे ससुर संवरु ने कई बार प्रीति को आवाज दी।कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर कमरे में गए तो देखा कि उसने फांसी लगा ली है।