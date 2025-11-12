गोरखपुर में विवाहिता ने फंदे से लटककर दी जान, पति दुबई गया है कमाने
गोरखपुर के तरकुलही गाँव में प्रीति देवी नामक एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का पति दुबई में है और घर पर दो छोटे बच्चे हैं। मृतका के ससुर ने उसे फंदे से लटका हुआ पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला कुछ समय से मानसिक तनाव में थी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तरकुलही गांव के गोपालगंज टोला में मंगलवार दोपहर विवाहिता प्रीति देवी ने फंदे से लटककर जान दे दी।घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया।महिला के पति दुबई में है।घर पर दो मासूम बच्चे हैं,जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।खोराबार पुलिस घटना के वजह की जांच कर रही है।
गांव के दुर्गेश विश्वकर्मा छह माह से दुबई में है।घर पर पत्नी प्रीति अपने चार व तीन वर्ष के बेटों के अलावा सास-ससुर संग रहती थी।मंगलवार की दोपहर में 2:30 बजे ससुर संवरु ने कई बार प्रीति को आवाज दी।कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर कमरे में गए तो देखा कि उसने फांसी लगा ली है।
पडा़ेसियों की मदद से उसे पीएचसी खोराबार ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।गांव में चर्चा है कि प्रीति कुछ समय से मानसिक तनाव में थी और वह पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन उस समय परिवार के लोगों ने उसे समझा-बुझाकर बचा लिया था।खोराबार थाना प्रभारी इत्यानंद पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी।
यह भी पढ़ें- दिल्ली धमाके के बाद नेपाल नेपाल बार्डर पर सख्ती, 20 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद
जानलेवा हमला करने का आरोपित गिरफ्तार
खोराबार थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोपित सीताराम को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। जंगल रामगढ़ उर्फ चंवरी गांव के रहने वाले आरोपित ने पड़ोसी के ऊपर जानलेवा हमला किया था।स्वजन ने इस मामले में हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कराया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।