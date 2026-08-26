UP Bhulekh: जमीन खरीदने से पहले मोबाइल पर 5 मिनट में करें 6 जांच, जानें खसरा-खतौनी देखने का तरीका

विवेक शुक्ला, गोरखपुर। ( UP Bhulekh) आज के इस महगांई के दौर में जमीन खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। ऐसे में बहुत से लोग जल्दबाजी में जमीन खरीदते हैं और जालसाजों के चंगुल में फंस जाते हैं। लोग विक्रेता के कागज देखकर पैसा दे देते हैं और बाद में जमीन के मालिकाना हक, रकबा या रिकॉर्ड को लेकर विवाद में फंस जाते हैं। ऐसे में जमीन खरीदने से पहले अपने मोबाइल में बड़ी आसानी के साथ राजस्व रिकॉर्ड की शुरूआती जांच की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के भूलेख पोर्टल के जरिए बड़ी आसानी से खसरा-खतौनी का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। इसके लिए यूपी भूलेख (UP Bhulekh) की वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर जनपद, तहसील और गांव का चयन करें। इसके बाद जमीन का गाटा/खसरा नंबर, खाता संख्या या खातेदार (Khasra Khatauni Online) के नाम के जरिए रिकॉर्ड नाम खोजा जा सकता है। रिकॉर्ड सामने आने के बाद इस छह चीजों को जरूर मिलाएं, जिससे आप तय कर सकते हैं कि जमीन किसने नाम पर थी और कौन इसका असली मालिक है। इससे आप धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। इन छह पॉइंट को पहले चेक करें।