सितंबर में 8 दिन थमेगा बैंकिंग कामकाज, UP की 16 हजार शाखाओं पर पड़ेगा असर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल के कारण सितंबर में बैंकिंग सेवाएं आठ दिन प्रभावित रहेंगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। इसके बाद मांगें पूरी नहीं होने पर 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल की चेतावनी दी गई है। हड़ताल और साप्ताहिक अवकाश के कारण उत्तर प्रदेश की करीब 16 हजार बैंक शाखाओं पर इसका असर पड़ने की संभावना है।

आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि बैंककर्मी सप्ताह में पांच दिन काम की व्यवस्था लागू करने और परफार्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना को सभी संवर्गों के कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं। अभी बैंक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को खुले रहते हैं।