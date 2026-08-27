सितंबर में 8 दिन थमेगा बैंकिंग कामकाज, UP की 16 हजार शाखाओं पर पड़ेगा असर
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सितंबर में बैंकिंग सेवाएं आठ दिन प्रभावित रहेंगी, जिससे उत्तर प्रदेश की 16 हजार शाखाओं पर असर पड़ेगा। यूएफबीयू ने 1 ...और पढ़ें
HighLights
सितंबर में बैंक सेवाएं आठ दिन तक प्रभावित रहेंगी।
यूएफबीयू ने 11, 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल बुलाई।
पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह और पीएलआई मुख्य मांगें हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल के कारण सितंबर में बैंकिंग सेवाएं आठ दिन प्रभावित रहेंगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। इसके बाद मांगें पूरी नहीं होने पर 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल की चेतावनी दी गई है। हड़ताल और साप्ताहिक अवकाश के कारण उत्तर प्रदेश की करीब 16 हजार बैंक शाखाओं पर इसका असर पड़ने की संभावना है।
आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि बैंककर्मी सप्ताह में पांच दिन काम की व्यवस्था लागू करने और परफार्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना को सभी संवर्गों के कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं। अभी बैंक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को खुले रहते हैं।
संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। सितंबर में 12 और 26 सितंबर को क्रमश: दूसरा और चौथा शनिवार तथा 13 और 27 सितंबर को रविवार का अवकाश रहेगा। इसके अलावा 11 और 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल होगी।
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यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस के संयोजक यूपीएन सिंह ने बताया कि एआइबीओए के आह्वान पर बैंक अधिकारियों ने ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ का इस्तेमाल भी शुरू किया है। इसके तहत कार्यालय समय के बाद काम से जुड़े फोन, ईमेल और संदेशों का जवाब नहीं देने तथा अवकाश के दिनों में बैठकों का बहिष्कार करने जैसे कदम शामिल हैं। यूएफबीयू में बैंककर्मियों के सात प्रमुख संगठन शामिल हैं।