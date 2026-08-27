क्या आम जनता के लिए बंद होगा फ्री UPI? जानिए संसद के नए कानून का सच

पुलक त्रिपाठी, लखनऊ। संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली कानून से जुड़े संशोधन के बाद एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब यूपीआइ से पैसे भेजने या दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान करने पर शुल्क देना होगा। इंटरनेट मीडिया पर तरह-तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि यूपीआइ इस्तेमाल करने वाले आम उपभोक्ताओं पर कोई ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लगेगा।

व्यक्ति से व्यक्ति को पैसे भेजने का लेन-देन भी पहले की तरह मुफ्त रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बदलाव जरूर हुआ है। भविष्य में सरकार के पास कुछ चुनिंदा और बड़े कारोबारी यूपीआइ ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) तय करने का कानूनी विकल्प होगा। हालांकि, ऐसा शुल्क अभी लागू नहीं हुआ है और इसका अंतिम स्वरूप भी तय नहीं है।



सबसे पहले जानिए, आम यूजर को क्या देना होगा?

सीधा जवाब है—कोई शुल्क नहीं। यदि कोई व्यक्ति यूपीआइ के जरिए अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को पैसे भेजता है तो यह लेन-देन मुफ्त रहेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी पर्सन-टू-पर्सन यानी पी टू पी यूपीआइ ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

इसी तरह रोजमर्रा की खरीदारी के दौरान किसी दुकान के क्यूआर कोड को स्कैन कर यूपीआइ से भुगतान करने पर ग्राहक से कोई ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि यूपीआइ नागरिकों के लिए निःशुल्क रहेगा और रोजमर्रा के भुगतानों पर उपभोक्ताओं को चार्ज नहीं देना होगा।



फिर विवाद आखिर किस बात को लेकर है?

विवाद की वजह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम यानी पीएसएस एक्ट में संशोधन है। सरकार के अनुसार यह संशोधन अपने आप किसी नए शुल्क को लागू नहीं करता, बल्कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर कुछ कारोबारी लेन-देन के लिए एमडीआर तय करने का कानूनी प्रावधान उपलब्ध कराता है।



वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यदि भविष्य में एमडीआर लागू किया जाता है तो यह सभी यूपीआइ ट्रांजेक्शन पर एक साथ नहीं लगाया जाएगा। यह केवल एक तय सीमा से ऊपर के सीमित मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर और मामूली दर से लागू किया जा सकता है। अधिकांश मर्चेंट ट्रांजेक्शन निःशुल्क रहने की बात भी सरकार ने कही है।