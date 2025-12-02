Language
    ठंड और कोहरे के कारण धीमी पड़ी ट्रेनों की रफ्तार, गोरखधाम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों हुईं लेट

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:22 AM (IST)

    ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। गोरखधाम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों को धीमी गति से चलाना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से ट्रेनों की स्थिति जांचने का आग्रह किया है।

    ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड पड़ते ही ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। ट्रेनें लगातार लेट होने लगी हैं। सोमवार को भी दर्जन भर ट्रेनें लेट हुईं। 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर से जम्मू जाने वाली 12587 अमरनाथ एक्सप्रेस भी तीन घंटे विलंब से रवाना हुई, जिससे यात्री परेशान रहे।

    ट्रेनों का सर्वाधिक विलंबन गोरखपुर-लखनऊ-दिल्ली और गोरखपुर-मुजफ्फरपुर-दरभंगा रूट पर हो रहा है। स्पेशल ही नहीं रूटीन ट्रेनें भी लेट होने लगी हैं। गोरखपुर रूट पर चलने वाली 02570 नंबर की नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 11 घंटे विलंब से चल रही थी।

    पूजा स्पेशल ट्रेनों में यात्रा नहीं कर रहे लोग 

    12558 आनंदविहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस भी पांच घंटे की देरी से चल रही थी। 04453 स्पेशल आठ घंटे और 04449 स्पेशल ट्रेन 05:30 घंटे लेट चल रही थी। यात्री ट्रेन चलने की प्रतीक्षा करने में परेशान रहे। गोरखपुर या बिहार से दिल्ली जाने वाली पूजा स्पेशल ही नहीं दिल्ली से वापस लौटने वाली स्पेशल ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं।

    गोरखपुर रूट पर चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनों की गति धड़ाम हो गई है। समय पालन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। यही कारण है कि पर्याप्त बर्थ और सीट होने के बाद भी पूजा स्पेशल ट्रेनों में लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं। अधिकतर बर्थ व सीट खाली चल रही हैं।

    फरवरी तक करना होगा परेशानी का सामना

    विलंब से चलने के कारण अधिकतर यात्री अपना टिकट कैंसिल करा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अभी और परेशानी उठानी पड़ेगी। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात आदि जाने वाले यात्रियों को फरवरी तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    अभी तो कोहरा नहीं पड़ रहा है तो यह स्थिति है। कोहरा पड़ने के बाद ट्रेनों की रफ्तार और धीमी पड़ जाएगी। वैसे भी कोहरे में रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटा निर्धारित कर दिया है।

