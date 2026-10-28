गोरखपुर अनसुलझी मिस्ट्री: जिसे मरा मानकर तेरहवीं कर चुका था परिवार... वह गुजरात में मिली जिंदा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 30 सितंबर को गुलरिहा क्षेत्र की झाड़ी में मिली युवती की लाश की पहचान अब पुलिस के लिए बड़ी पहेली बन गई है। जिस शव को प्रयागराज के परिवार ने अपनी बेटी प्रीति का मानकर अंतिम संस्कार कर दिया, वह प्रीति गुजरात के नारी संरक्षण केंद्र में जिंदा मिल गई। तीन साल से लापता बेटी को मृत मानकर परिवार अंतिम संस्कार और तेरहवीं तक कर चुका था। अब प्रीति के जिंदा मिलने से सवाल उठ रहा है कि आखिर झाड़ी में मिली लाश किसकी थी और पहचान में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? पुलिस अब नए सिरे से शव की पहचान कराने में जुटी है।

प्रयागराज के लालगोपालगंज स्थित उमरावगंज निवासी बनवारी लाल की बेटी प्रीति 13 मई 2023 को घर से लापता हो गई थी। स्वजन ने नवाबगंज थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तीन साल तक तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसी बीच 30 सितंबर 2026 को गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में झाड़ी में एक युवती का शव मिला।

गोरखपुर पुलिस से सूचना मिलने पर लालगोपालगंज पुलिस ने परिवार को जानकारी दी। प्रीति की मां कमला देवी, चचेरा भाई जितेंद्र और भाभी गोरखपुर पहुंचे। नाक पर तिल और जलने के निशान के आधार पर उन्होंने शव को प्रीति का बताया। मां का डीएनए नमूना भी लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। प्रीति के जीवित होने की जानकारी 24 अक्टूबर को सामने आई।