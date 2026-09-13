दादी-बाबा देखते रह गए और छूट गया भाई का हाथ... गोरखपुर में स्कूल बस से कुचलकर मासूम हिमांशु की मौत

संवाद सूत्र, पिपराइच, गोरखपुर। शनिवार की सुबह हर दिन जैसी ही थी। घर में बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी थी। मां सोनी देवी ने अपने इकलौते बेटे हिमांशु के लिए नाश्ता बनाया था। दादी बासमती देवी और बाबा स्वामीनाथ निषाद भी उसे स्कूल बस तक छोड़ने के लिए घर के बाहर मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों बाद इसी घर का चिराग बुझ जाएगा।

बस के पास पहुंचते ही हिमांशु का चचेरा भाई जयदीप उसका हाथ थामे था। दोनों बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी थी। लेकिन कुछ सेकेंड में हाथ छूटा और परिवार की आंखों के सामने हिमांशु हमेशा के लिए चला गया।

हिमांशु कक्षा एक में पढ़ता था। उसके साथ परिवार के दूसरे बच्चे भी स्कूल जाते थे। दादी रोज की तरह बच्चों को बस तक छोड़ने पहुंची थीं। जयदीप पहले बस में चढ़ गया। हिमांशु भी उसके पीछे बढ़ा। परिवार के मुताबिक इसी दौरान उसका हाथ छूट गया और वह सड़क किनारे रखे ईंटों के चट्टे से टकराकर बस के पिछले पहिये की चपेट में आ गया।

जयदीप ने जब यह घटना अपनी आंखों से देखी तो वह फूट-फूटकर रोने लगा। परिवार के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही घर की सुबह चीख-पुकार में बदल गई। मां सोनी देवी की आंखों के सामने बेटे के साथ हादसा हुआ। कुछ देर पहले तक जिस बच्चे को वह स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थीं, वही निर्जीव हालत में सामने पड़ा था। आसपास के लोगों ने परिवार को संभाला और हिमांशु को लेकर सीएचसी पिपराइच पहुंचे।

डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर में नौ माह की छोटी बेटी हिमांशी भी थी। वह मां की गोद में थी। मां सोनी देवी का रो-रोकर बुरा हाल था। परिवार की महिलाएं उन्हें संभालने का प्रयास करती रहीं, लेकिन बेटे को खोने का दर्द किसी तरह कम नहीं हो रहा था।





चचेरी बहन भी रोते-रोते पुलिसकर्मी से लिपटी

हिमांशु की चचेरी बहन जान्हवी कक्षा तीन में पढ़ती है। घटना के बाद वह भी बेहद विचलित थी। शिक्षिका की कथित टिप्पणी से नाराज जान्हवी उपनिरीक्षक दीपका से लिपटकर रोने लगी। उसके आंसू और बार-बार भाई को याद करना मौके पर मौजूद लोगों को भी भावुक कर गया। परिवार के लिए यह हादसा केवल एक बच्चे की मौत नहीं, बल्कि भविष्य की सारी उम्मीदों के अचानक खत्म हो जाने जैसा था। हिमांशु घर का इकलौता बेटा था। उसकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर परिवार ने कई सपने संजोए थे।