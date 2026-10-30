गोरखपुर में पदयात्रा और संवाद से मिशन-2027 को धार देंगे नितिन नवीन, सीएम योगी के साथ परखेंगे संगठन की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को धार देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का चार नवंबर से दो दिन का प्रस्तावित गोरखपुर दौरा केवल संगठनात्मक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा।

इसके जरिए पार्टी संगठन की सक्रियता परखने, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के बीच समन्वय मजबूत करने और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने का संदेश देगी। कार्यक्रम का व्यापक दायरा इस बात का संकेत है कि भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और जनसंपर्क, दोनों मोर्चों पर अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहती है।

मंच पर मौजूद रहेंगे कई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश नेतृत्व और सरकार के प्रमुख चेहरे एक मंच पर होंगे।

ऐसे में यह दौरा पूर्वांचल में पार्टी की चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक एकजुटता और जनप्रतिनिधियों की भूमिका के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी की कोशिश कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के साथ संगठन की विभिन्न इकाइयों को एक दिशा में सक्रिय करने की होगी।

चार नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिनभर का कार्यक्रम स्वागत और संगठनात्मक गतिविधियों के साथ जनसंपर्क पर केंद्रित रहेगा। एयरपोर्ट पर आगमन के बाद पार्टी पदाधिकारियों के स्वागत, विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर सहभागिता और कार्यकर्ताओं से संवाद का क्रम चलेगा।

बैठक और संवाद से परखेंगे संगठन की तैयारियां पदयात्रा के जरिए जनसंपर्क का दायरा बढ़ाने के साथ पार्टी की विचारधारा और सरकार के कार्यों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इसके बाद बैठकों और संवाद के माध्यम से संगठन की तैयारियों को परखा जाएगा। शाम को भी संगठनात्मक गतिविधियों का क्रम जारी रहेगा।

पांच नवंबर को भी कार्यक्रम का दायरा व्यापक रहेगा। सुबह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद विभिन्न सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियां प्रस्तावित हैं। इसके बाद जनप्रतिनिधियों, मंडल स्तर के पदाधिकारियों और अन्य संगठनात्मक इकाइयों के साथ बैठकें होंगी। पार्टी की कोशिश बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनप्रतिनिधियों व संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने की होगी।