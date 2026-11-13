Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

यूपी चुनाव: दिल्ली में संजय निषाद ने अमित शाह से की मुलाकात, पार्टी की मांगों और मुद्दों पर की चर्चा

By Arun Kumar Munna Edited By: Abhijit Pathak
Published: Fri, 13 Nov 2026 06:21 PM (IST)

निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

निषाद समाज के मुद्दों, पार्टी की मांगों और 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई।

निषाद समाज के मुद्दों, पार्टी की मांगों और 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई।

HighLights

  1. डॉ. संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।

  2. निषाद समाज के मुद्दों और पार्टी की मांगों पर चर्चा।

  3. 2027 यूपी विधानसभा चुनाव रणनीति पर सकारात्मक बातचीत।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान निषाद समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, पार्टी पदाधिकारियों से संबंधित विषयों और मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉ. संजय निषाद ने निषाद समाज और पार्टी पदाधिकारियों से जुड़ी मांगों से संबंधित पत्र भी गृह मंत्री को सौंपा।

बैठक में वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने, जीत की रणनीति और राजनीतिक समीकरणों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई।

डॉ. संजय निषाद ने कहा कि गृह मंत्री उनके अभिभावक हैं और उनका मार्गदर्शन व आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रदेश में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। इस दौरान पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और विधायक सरवन निषाद भी उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में चुनावी मैदान को गरमाने आ रहे दिग्गज, PM Modi, राहुल-प्रियंका गांधी और अमित शाह भरेंगे हुंकार

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।