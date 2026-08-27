नेपाल में रसोई ठंडी, खेत सूखे, भारत से सप्लाई कट के बीच सरकार की कूटनीतिक परीक्षा

आशुतोष मिश्र, गोरखपुर। नेपाल में इन दिनों हिंदू राष्ट्र और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस माहौल में आमजन रसोई गैस की किल्लत और खाद की कमी से जूझ रहा है। नेपाल के लोगों का कहना है कि जब भारत में रसोई गैस की किल्लत थी तब भी मित्र राष्ट्र को वहां से भरपूर एलपीजी दी जाती रही।

इधर अचानक से भारत ने एलपीजी आपूर्ति में 25 प्रतिशत कटौती कर दी है। इससे आमजन को सिलिंडर के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। इसी तरह खाद का संकट भी किसानों को परेशान कर रहा है।

लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर द्विपक्षीय संबंधों में ऐसा क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र ने उनकी चिंता कम कर दी। नेपाली लोग इस संकट को नेपाल सरकार के लिए कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी बता रहे हैं। तौलियहवां, नेपाल के हृदयराम यादव धान की फसल को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि गांव की समिति पर मुश्किल से 10 बोरी खाद आ रही है। वहां से एक किसान को पांच किलो खाद भी सुलभ नहीं हो पा रही। तराई में कई बड़े काश्तकार है, लेकिन खाद की कमी से उनकी किसानी भगवान भरोसे हो गई है।

कपिलवस्तु जिले के अभिरांव निवासी गिरीश कुमार के अनुसार नेपाल में यूरिया भारतीय मुद्रा में 1250 रुपये में बिकती है, लेकिन समिति या बाजार में यह उपलब्ध ही नहीं हो रही। भारतीय मुद्रा में 2500 रुपये में पहले मिल जाने वाली डीएपी भी बाजार से गायब है। इसी जिले के मनखोरिया निवासी तौलन प्रसाद पखवारे भर से रसोई गैस सिलिंडर के लिए रोज गैस एजेंसी का चक्कर काट रहे हैं। नेपाली मुद्रा में 2050 रुपये में मिलने वाला सिलिंडर 2000 रुपये भारतीय मुद्रा में देने पर भी नहीं मिल पा रहा है।