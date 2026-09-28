गोरखपुर में कोचिंग गए छात्र की चिलुआताल में मिली लाश, परिवार वालों ने किया हंगामा

संवाद सूत्र, चिलुआताल। पांच दिन से लापता 17 वर्षीय किशोर का शव सोमवार शाम शेषपुरवा गांव के पास चिलुआताल नदी में उतराता मिला। शव पुराना होने के कारण सड़-गल गया था। कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान मोहरीपुर निवासी प्रिंस निषाद के रूप में हुई। स्वजन ने किशोर की हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा किया। मौके पर पहुंची चिलुआताल थाना पुलिस ने स्वजन को समझाते हुए कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।



मूल रूप से मोहम्मदपुर टोला परसौना निवासी नंदकिशोर मोहरीपुर मुख्य चौराहे के पास किराये के मकान में सपरिवार रहते है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनका बेटा प्रिंस 23 सितंबर की सुबह आठ बजे कैंट थाना के बेतियाहाता स्थित मोमेंटम इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए निकला था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ के साथ संभावित स्थानों पर भी खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

कोचिंग संस्थान से संपर्क किया तो बताया गया कि उस दिन प्रिंस की परीक्षा थी। वह न तो संस्थान पहुंचा और न ही परीक्षा में शामिल हुआ। चिलुआताल पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर मोबाइल फोन की काल डिटेल और लोकेशन खंगाली। जांच में मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन पीपीगंज क्षेत्र में मिली। इसके बाद फोन बंद हो गया। जिससे पुलिस को आगे की जानकारी नहीं मिल सकी।



पुलिस टीम आशंका में आसपास के मार्गों पर लगे सीसी कैमरों की फुटेज से किशोर की तलाश कर रही थी। इसी बीच सोमवार शाम नदी में शव मिलने की सूचना पर पीआरवी और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला, कपड़ों के आधार पर स्वजन ने शव की पहचान प्रिंस के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।