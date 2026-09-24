'चलो मालती, घर चलें...', गोरखपुर में 40 साल बाद भी उस एक आवाज की आस में मालती मिश्रा

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज के नेहरू अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में बिस्तर पर लेटी 70 वर्षीय मालती मिश्रा की आंखें कोई भी आहट होने पर दरवाजे पर टिक जाती हैं। कोई आता दिखाई देता है तो उन्हें लगता है शायद अपने होंगे। जब उनके कदम आगे बढ़ जाते हैं तो वह चुपचाप फिर लेट जाती हैं। जिंदगी के करीब चार दशक पहले छूटे एक रिश्ते को वह आज भी अपने मन से नहीं निकाल पाई हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उनके पास शिकायतों की लंबी फेहरिस्त नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा है- घर लौटना है।

मालती के अनुसार, करीब 40 वर्ष पहले उनकी शादी गोपालगंज, बिहार में हुई थी। शादी के चार वर्ष बाद भी संतान नहीं हुई तो पति ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मालती के जीवन का एक सहारा उसी दिन उनसे छिन गया। इसके बाद पिता और भाई ने उन्हें अपने साथ रखा। देवरिया में उन्होंने परिवार के बीच रहकर काफी जीवन गुजारा।

उन्हें उम्मीद थी कि अपनों का साथ उम्रभर रहेगा, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। करीब पांच वर्ष पहले पिता का निधन हो गया। घर में बचा एकमात्र सहारा भाई थे। उम्र बढ़ी तो भाई भी मालती की देखभाल करने में असमर्थ होने लगे। धीरे-धीरे वह उस उम्र में पहुंच गईं, जब किसी अपने के सहारे की सबसे अधिक जरूरत होती है, लेकिन उनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था।

मई 2026 में देवजी वृद्धाश्रम के अशोक श्रीवास्तव ने मालती को अपने संरक्षण में लिया। करीब डेढ़ महीने बाद वह पुष्पलता सिंह के मातृ आंचल सेवा संस्थान पहुंचीं। यहां से उनकी जिंदगी को एक और सहारा मिला। आंखों की सर्जरी के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद 18 सितंबर को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बीआरडी मेडिकल कालेज लाया गया।

अब अस्पताल में चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ उनकी देखभाल कर रहा है और अस्पताल से उन्हें भोजन भी मिल रहा है। उपचार से उनकी हालत में सुधार हो रहा है। अस्पताल की व्यवस्था उन्हें फिलहाल संभाले हुए है, लेकिन मन की बेचैनी किसी दवा से शांत नहीं हो रही।