ट्रैकमेंटेनर, खलासी और सफाईकर्मी भी अब बन सकेंगे सहायक लोको पायलट, लखनऊ मंडल का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अब सामान्य विभागों के ट्रैकमेंटेनर, खलासी, हमाल और सफाईकर्मी आदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी विभागीय पदोन्नति परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) देकर सहायक लोको पायलट (एएलपी) बन सकेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल प्रशासन ने लेवल-02, ग्रेड पे 1900 के 50 प्रतिशत विभागीय कोटा के 174 पद को जनरल डिपार्टमेंटल कंपेटेटिव इग्जामिनेशन (जीडीसीई) के तहत भरने का निर्णय लिया है।

इसके अंतर्गत 24 अगस्त को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल के अलावा अन्य विभागों के योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी जीडीसीई में भाग ले सकते हैं। लखनऊ मंडल प्रशासन के इस फैसले से रेल कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

सहायक कार्मिक अधिकारी का कहना है कि 30 जून 2026 को जारी अधिसूचना के तहत 175 सहायक लोको पायलट (एएलपी) पद पर इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल विभाग से सिर्फ एक आवेदन मिला था। 174 पद शेष रह गए थे। इन पदों को भरने के लिए ओपेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) कराने का फैसला लिया गया है।

दरअसल, लखनऊ मंडल में सहायक लोको पायलटों की पदोन्नति पर शुरू से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छह माह में भी विभागीय पदोन्नति परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। लखनऊ मंडल प्रशासन ने 02 फरवरी 2026 को 175 पद पर पदोन्नति के लिए प्रमोशनल इग्जाम की जगह जीडीसीई की अधिसूचना जारी कर दी थी। तीन माह बाद अधिकारियों को गलती का अहसास हुआ तो 24 जून 2026 को आनन-फानन प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए अधिसूचना निरस्त करने की चिट्ठी निकाल दी।