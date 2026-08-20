गोरखपुर जेल में ब्रिटिश नागरिक जार्डन ब्राउन की विशेष निगरानी, आक्रामक व्यवहार से स्टाफ परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ब्रिटिश नागरिक जार्डन ब्राउन की जिला जेल में विशेष निगरानी की जा रही है। जेल सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान नंबरदार के साथ कथित तौर पर आक्रामक व्यवहार करने के बाद बंदी रक्षक और नंबरदार उसके पास अकेले जाने से बच रहे हैं। भाषा की दिक्कत भी निगरानी में चुनौती बनी हुई है।

जार्डन ब्राउन हिंदी और भोजपुरी नहीं समझता, जबकि जेल के नंबरदार इन्हीं भाषाओं में बातचीत करते हैं। जार्डन ब्राउन को 11 जुलाई को सोनौली सीमा पर नेपाल जाते समय पकड़ा गया था। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की थी।