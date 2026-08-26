गोरखपुर के दक्षिणांचल में 177 करोड़ की लागत से बन रही सड़कें, दशहरा से पहले होंगी पूरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशहरा से पहले दक्षिणांचल में तीन सड़क परियोजनाएं पूरी होने जा रही हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है और इन पर 177 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग का प्रांतीय खंड 30 सितंबर तक इन सड़कों का निर्माण पूरा कर लेगा।

प्रांतीय खंड ने गोरखपुर-खजनी-सिकरीगंज मार्ग पर 13.075 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण 95 प्रतिशत से अधिक पूरा कर लिया है। 60.59 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना अगले माह पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार, महदेवा-दुधरा-सोपरा मार्ग पर टूलेन सड़क का निर्माण भी लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जिसमें 15.20 किलोमीटर लंबाई के लिए 35.56 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।



भीटी-बांसगांव-गोला मार्ग पर चैनेज 25.2 से चैनेज 41.33 के बीच 16.13 किलोमीटर की लंबाई में टूलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना पर 81.01 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। कार्यदाई संस्था को इसे 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि विभाग का ध्यान सभी निर्माणाधीन सड़कों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर है।



दक्षिणांचल में अन्य सड़कों का भी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं: