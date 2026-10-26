गोरखपुर में SSB जवान को गर्म तेल और मिर्च पाउडर डालकर जलाया, पत्नी समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, गोरखपुर। पीपीगंज क्षेत्र के रामूघाट गांव निवासी एसएसबी के जवान धर्मेंद्र कुमार मौर्य पर उनकी पत्नी ने गर्म तेल और मिर्च पाउडर डालकर जला दिया। सील-लोढ़े से मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पीपीगंज पुलिस ने पत्नी सीमा समेत पांच लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

धर्मेंद्र कुमार मौर्य के अनुसार, उनकी शादी वर्ष 2013 में सिकुआन कोडरी गांव के टोला बारात गाड़ा निवासी राजेंद्र की पुत्री सीमा से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। शादी के बाद से ही सीमा का उनसे और उनकी मां से आए दिन विवाद होता रहता था। धर्मेंद्र एसएसबी में सिपाही के पद पर तैनात हैं।

पीड़ित ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 18 अक्टूबर की रात 11 बजे वह, उनकी मां और पत्नी भोजन करने के बाद सोने चले गए थे। सभी के सो जाने के बाद पत्नी ने उनके ऊपर गर्म तेल और मिर्च पाउडर डाल दिया। इससे वह झुलस गए। इसके बाद पत्नी ने सील-लोढ़े से उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।