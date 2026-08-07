Gorakhpur Weather Today: गोरखपुर में मौसम का मिजाज बदला, आज छिटपुट तो कल होगी तेज बारिश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सावन में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में धूप और उमस के बाद बुधवार देर रात हुई झमाझम वर्षा ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। गुरुवार को भी कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गरज-चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा। अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम 79 प्रतिशत रिकार्ड की गई।