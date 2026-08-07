UP Weather Today: कल से फिर बदलेगा मौसम, लखनऊ और पूर्वी यूपी में थमेगा बारिश का दौर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले करीब 15 दिन से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। सबसे अधिक 126 मिमी वर्षा इटावा में दर्ज की गई।

बहराइच में 95 मिमी, मिर्जापुर में 90 मिमी और लखनऊ में सीजन में सर्वाधिक 78.4 मिमी बारिश हुई। गोंडा, हमीरपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज और सहारनपुर समेत कई जिलों में भी बादल जमकर बरसे, जिसके चलते तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को राजधानी समेत पूर्वी एवं पश्चिमी यूपी के करीब 40 जिलों में मध्यम से भारी बरसात के पूर्वानुमान हैं।